كتائب القسَّام تُسلِّم الأسيرات "الإسرائيليات" الأربع للصَّليب الأحمر.. كيف بدتْ لحظة الإفراج؟ (شاهد)

سلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأسيرات المجندات "الإسرائيليات" الأربع للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد تفاعلًا شعبيًا كبيرًا خلال لحظة تسليم الأسيرات المجندات، ووسط هتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وبسالة صنيعها خلال معركة "طوفان الأقصى".

وارتدت الأسيرات الأربع لباسهن العسكري الذي يؤكد أنّهن مُجندات يعملن في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، كما ظهر في المقطع أكياس كرتونية تحملها الأسيرات عقب خروجهن من مركبات القسام.

وظهر في المشهد المهيب، مراسم توقيع وثائق تسليم كتائب القسام الأسيرات المجندات للصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين.

وصباح اليوم، انتشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بشكل مكثف في "ميدان فلسطين" في مدينة غزة قبيل البدء بتسليم الأسيرات "الإسرائيليات" ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وأظهرت المشاهد وصول عناصر كتائب القسام عبر مركبات ودراجات نارية إلى ميدان فلسطين بمدينة غزة قبيل البدء بتسليم الأسيرات "الإسرائيليات".

وأمس الجمعة، قال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة تليغرام، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات التالية أسماؤهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج.

وصباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وقد أفرجت حماس عن 3 أسيرات "إسرائيليات"، علمًا بأن الاتفاق يقضي بأن تطلق في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة "إسرائيليين"، مقابل أسرى فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين