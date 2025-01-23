مركز "حماية الصَّحفيين" يُدين اعتقال أجهزة السُّلطة للصحفي محمد الأطرش في جنين

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية للصحفي محمد الأطرش ومنعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال المركز في بيان صحفي، إنّ "اعتقال الأطرش يُشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الصحفيين في تغطية الأحداث بحرية ودون قيود وهو حق تكفله القوانين الفلسطينية والدولية".

وطالب باحترام حرية الصحافة والتعبير وضمان عدم تعرّض الصحفيين لأي شكل من أشكال التضييق أو الملاحقة بسبب عملهم، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش دون شروط.

وأضاف، أنّ "القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 ينصُّ على كفالة حرية الرأي والتعبير ويؤكد أن "حرية الصحافة والطباعة والإعلام مكفولة ولا يجوز فرض رقابة على وسائل الإعلام".

وأوضح المركز، أن الضفة الغربية تشهد تقارير متكررة عن انتهاكات تطال حقوق الصحفيين من قِبَل السلطة الفلسطينية أو القوات الإسرائيلية مما يتطلب وقف كافة أشكال هذه الانتهاكات بشكل عاجل.

ومن جهتها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، جريمة اعتقال الصحفي محمد الأطرش من منزله في مدينة الخليل، في خطوة تعكس استمرار النهج القمعي الذي يستهدف حرية التعبير والإعلام في الضفة الغربية

وحمّلت اللجنة أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي محمد الأطرش، مؤكدةً أن استهداف الصحفيين من اعتقال واغتيال وتهديد، لن تُفلح في التغطية على العدوان المشترك الذي تتعرض له الضفة من الاحتلال وأجهزة السلطة

ودعت عشائر مدينة الخليل وكافة الشرفاء في فلسطين أن يقفوا وقفة حازمة ضد ممارسات الأجهزة الخارجة عن أي عرف وطني، داعيةً إياهم للضغط بكل السبل للإفراج الفوري عن الصحفي محمد الأطرش وكافة المعتقلين السياسيين الذين يُعانون من ظلم الأجهزة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين