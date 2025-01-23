تحقيق "إسرائيلي" يكشف: حماس نجحتْ في تضليل جميع قادة الاحتلال قبل "طوفان الأقصى"

كشف تحقيق "إسرائيلي" تفاصيل جديدة حول الفشل المدوي الذي تكبَّده الاحتلال "الإسرائيلي" في يوم الهجوم الكبير في السابع من أكتوبر 2023 وبدء معركة طوفان الأقصى.

ونشرت القناة 12 العبرية نتائج التحقيق تحت عنوان "هكذا بدا العمى "الإسرائيلي" أمام حماس في الأشهر التي سبقت الهجوم"، حيث رصدت وكشفت القناة تصريحات صدرت عن قادة الأمن بعضها في جلسات مغلقة والتي أشارت إلى أن حركة حماس مرتدعة ولا يمكنها المبادرة للهجوم.

وأشار التحقيق، إلى أنّ وزير الجيش السابق يوآف غالانت زار "غلاف غزة" قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر وقال: "حماس تبعث إشارات أنها تريد تسوية، وهي غير قادرة على اجتياز السياج".

ودعا رئيس "الموساد" قبل الهجوم إلى وقف التركيز على غزة لأن "حماس مردوعة".

وقال رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، عميت ساعر في تلك الفترة، إن "حماس ليس لديها مصلحة في العنف في غزة، هم يريدون الهدوء – هم بحاجة إلى الهدوء".

وأوضح مسؤول شعبة الاستراتيجيا في جيش الاحتلال، بيني غيل قبل الهجوم، أن"حماس منضبطة جدًا ومرتدعة الجيش نجح في تقليل تعاظم قوتها".

ومن جهته، أكد قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، حاييم كوهن: "لا يمكن اجتياز الجدار الفاصل مع غزة وأن مَن يحاول اختراقه سيتم تدميره قبل وصوله".

وشدّد "كوهن" أيضًا على أن لدى الجيش حلولًا لأي ثغرة ممكنة في الجدار عبر منظومة الطائرات الهجومية والمسيرات والدبابات وناقلات النمر.

وعلَّقت القناة 12 العبرية، على تصريحات قادة الاحتلال ونتائج المناقشات الأمنية التي جرت قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بالقول، لقد اقتنعت قيادة المنظومة الأمنية بأن حماس "مرتدعة" قبل أربعة أشهر من الهجوم، كان رئيس الموساد برنياع، الذي كان يحظى بصورة الشخص الذي لا يلتزم بالمفهوم الخاطئ قال انه يجب ترك غزة والالتفات لإيران، وقبل عشرة أيام من الهجوم، زعم وزير الجيش آنذاك غالانت أن حماس ترسل لنا إشارات بأنها تريد التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إسرائيل".

وفي تحقيق سابق، كشفت القناة الـ12 العبرية أن جيش الاحتلال حصل على وثائق تكشف أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس كانت تخطط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منذ عام 2016، مشيرة إلى أن الجيش عثر في حواسب حماس على بنك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة.

وقال المراسل ألموغ بوكير في حديثه لـ القناة 12، "كشفنا الليلة الماضية، بالنشرة الرئيسية عن المعلومات الاستخبارية التي كانت تمتلكها حماس قبل 7 أكتوبر. المواد التي تم جمعها على مر السنين، من أجهزة الكمبيوتر في مستوطنات الغلاف، والتي تشمل وثائق من الكاميرات الأمنية، ووثائق تحتوي على معلومات حساسة واختراقات إلكترونية للأنظمة الداخلية".

وأضاف بوكير، "أنه ومن المواد التي تم الاستيلاء عليها من أجهزة الكمبيوتر التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، يتبين عمق الثغرة التي استغلتها المنظمة، بحيث تمكنت فعليًا من تتبع كل خطوة يقوم بها رؤساء السلطات في الغلاف، وضباط الأمن، ولكل واحد من السكان".

"إننا نرى معلومات استخباراتية دقيقة للغاية ومفصلة للغاية عن جيش، جيش لأي شيء وكل شيء في هذا الشأن، جيش حماس في قطاع غزة الذي يجمع الأهداف للهجوم ويقوم بالفعل بإعداد ملفات الأهداف"، هذا ما قاله شالوم بن حنان، أحد المحللين، وعضو كبير سابق في الشاباك.

وأضاف: "إن مستوى الدقة المنخفض، والتفاصيل الدقيقة للغاية، والتوزيع الواسع جدًا للعديد من العناصر الاستخباراتية، هو ما يثير الدهشة للغاية".

وأشار بوكير إلى أن وفي النتائج التي توصلت إليها أجهزة كمبيوتر حماس، يمكنك أيضًا الاطلاع على وثيقة من نوفمبر 2020، قبل ثلاث سنوات من الهجوم، تكشف أن المنظمة كانت تمتلك جميع عناوين IP، وأرقام جوازات السفر الخاصة بالكاميرات، والتي يمكن اختراقها ومن خلالها تشاهد كل شيء من مدينة غزة، تشاهد شاعر هنيجف، وسديروت وشاطئ عسقلان.

وقال أمنون زيف، ضابط شرطة شاطئ عسقلان: "لم يعلم أحد بذلك، على العموم، تصرف الجميع بإسراف مفرط بكل الطرق الممكنة، وقدموا العديد من الهدايا على واتساب وتليغرام لكل قضية محتملة".

المصدر / فلسطين أون لاين