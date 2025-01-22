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جيش الاحتلال يفجر ويحرق 8 منازل في جنوب لبنان

22 يناير 2025 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يفجر ويحرق 8 منازل في جنوب لبنان

نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، عمليات تفجير وحرق لثمانية منازل في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على تفجير وحرق ثمانية منازل في بلدة الطيبة الجنوبية، كما ألقى القنابل وأطلق الرصاص.

وعمد جيش الاحتلال إلى نسف وتفجير عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب الجنوبية وأطراف بلدة حانين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة بين وادي خنسة وبلدة المجيدية في قضاء حاصبيا.

ونفذ تفجيرات في القطاع الشرقي عند أطراف بلدة حولا الجنوبية لجهة وادي السلوقي وفي بلدتي مركبا والطيبة الجنوبيتين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقول لبنان إن (إسرائيل) لم تلتزم الاتفاق منذ إعلانه.

المصدر / رويترز
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#لبنان #الاحتلال #جنوب لبنان #خرق الهدنة

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