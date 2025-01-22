غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى (إسرائيل) إلى ضم الضفة الغربية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من إمكانية ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وقال غوتيريش في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "هناك خطر بأن تسعى (إسرائيل) إلى ضم الضفة الغربية وهذا انتهاك كامل للقانون الدولي".

جاء تصريح الأمين العام للأمم المتحدة ذلك ردا على مسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن ترتيبات لضم الضفة الغربية المحتلة، معربا عن شعور "بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "مسؤولين إسرائيليين كبارا يتكلمون علنا عن ضم الضفة الغربية بكاملها أو بجزء منها رسميا في الأشهر المقبلة".

وقال غوتيريش إن "التغييرات الإدارية الإسرائيلية" خلال السنتين الماضيتين سرعت على نطاق كبير توسع المستوطنات في الضفة.

وسبق وأعلن وزير المالية الإسرائيلي في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بأنه بدأ في سلسلة إجراءات بغرض ضم 60% من الضفة الغربية إلى (إسرائيل)، كمرحلة أولى تتم بالضم الكامل، كما قال إن عام 2025 "سيكون عام السيادة على يهوذا والسامرة"، بحسب التسمية التوراتية للضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين