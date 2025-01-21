"أبرزهم هاليفي".. سلسلة استقالات جديدة مفاجئة تهزُّ قيادة جيش الاحتلال

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، في بيان، عن استقالته من منصبه، وأنه أبلغ وزير الأمن، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأنه يطلب إنهاء ولايته بحلول السادس من آذار/مارس المقبل.

وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا".

وأعلن هاليفي بوضوح: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم"، لكنه زعم في الوقت نفسه أن "الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط".

وأضاف هليفي أنه "في الفترة المتبقية سأستكمل التحقيقات (في إخفاقات الجيش) وسأعزز جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات الأمنية. وسأنقل قيادة الجيش الإسرائيلي بصورة نوعية وجذرية إلى خلفي. وقد نقلت رسالة (الاستقالة) إلى وزير الأمن ورئيس الحكومة".

وفي أعقاب استقالة هليفي، أبلغ قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، هليفي باستقالته من الجيش الإسرائيلي، وسط تقديرات إسرائيلية بأن قائدي سلاحي الجو والبحرية على وشك الاستقالة من منصبيهما.

وقالفينكلمان في كتاب الاستقالة: "فشلت في 7 أكتوبر في حماية النقب الغربي".

وأضاف فنكلمان أن "الفشل في 7 أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".

ودعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أعقاب استقالة هليفي، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر "من أجل استخلاص العبر والاستنتاجات، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة بين المواطنين ودولتهم".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الأخير تحدث مع هليفي إثر إعلانه عن استقالته، "وشكر رئيس هيئة الأركان العامة على خدمته العسكرية لسنوات طويلة، وعلى قيادته للجيش الإسرائيلي في حرب الانبعاث في سبع جبهات وتحقيق إنجازات كبيرة لدولة إسرائيل".

وتشير التقديرات في المؤسسة السياسية الإسرائيلية ولدى مقربين من نتنياهو إلى أنه سيتم تعيين مدير عام وزارة الأمن، إيال زامير، رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي.

وتأتي استقالة هليفي في ظل توتر العلاقات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، وخاصة كاتس، الذي رفض قرارات اتخذها هليفي، وبينها توجيه أوامر إلى هليفي بإنهاء التحقيقات العسكرية حول إخفاقات الجيش في 7 أكتوبر وعدم إجراء عملية تدوير مناصب في الجيش وعدم تعيين ضباط برتبتي لواء وعميد في مناصب جديدة.

وطالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هليفي في الأيام الأخيرة عدة مرات بأن يستقيل، وقال أمس إنه إذا لم يستقل هليفي "فإننا سنقيله"، علما بأن سموتريتش عضوا في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت).

وفي أعقاب استقالة هليفي، أصدر سموتريتش بيانا قال فيه إن الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا، في إطار التحضيرات لاستئناف الحرب على قطاع غزة بهدف تحقيق "النصر المطلق".

وكرر سموتريتش، الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الأمن، انتقاداته لأداء هليفي، في ما يتعلق بـ"فشله في القضاء على القدرات المدنية والسياسية لحركة حماس"، بالإضافة إلى "مسؤوليته عن الإخفاق الأمني في أحداث 7 أكتوبر".

وعقب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على استقالة هليفي بأنه "أدعو رئيس الحكومة (نتنياهو) وباقي أعضاء الكابينيت إلى تحمل المسؤولية والعودة إلى بيوتهم".