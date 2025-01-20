والدة أسيرة إسرائيليَّة مفرج عنها: ابنتي في صحَّة أفضل ممَّا توقَّعنا

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت والدة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها، أمس الأحد، إميلي ديماري أنها في حالة صحية أفضل بكثير مما كان متوقعًا، وذلك بعد إطلاق سراحها بعد أكثر من 469 يومًا من الأسر، وذلك حسبما نقلت عنها صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وإميلي، هي الأسيرة البريطانية الوحيدة في قطاع غزة، وتم أسرها في 7 أكتوبر 2023 أثناء عملية "طوفان الأقصى" عندما تم اقتحام منزلها، وقد أصيبت خلال العملية بجروح في يدها وساقها.

وقالت والدة إميلي: "أستطيع أن أقول إنها في حالة صحية أفضل بكثير مما توقعنا، وهي الآن في وضع جيد بعد كل ما مرت به".

وتأتي هذه التصريحات بعد إطلاق سراحها أمس الأحد، إلى جانب الأسيرات رومي جونين ودورون شطنبر خير في إطار صفقة تبادل أسرى شملت عدة أطراف.

من جانبها، قالت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها إيلانا غريتسوفيتسكي إنها تشعر بالخوف لأنها لم تسمع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي التزام بإنهاء الحرب.

من جهته، قال رئيس الجهاز الصحي بهيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنه لا مشكلة طارئة لدى الأسيرات الثلاث المفرج عنهن تستدعي علاجا فوريا.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- استلامه 3 أسيرات من طواقم الصليب الأحمر الدولي، أفرجت عنهن حركة حماس من قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الطرفين.

وخلال عملية التسليم، ظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرجت إسرائيل عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، بينما خرج بعضهم وسط حالة نفسية منهارة.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن حركة حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث تضمنت خريطة لقطاع غزة وصورا للأسيرات أثناء فترة الأسر، وشهادة تقدير.

وليست هذه المرة الأولى التي تُظهر فيها الحركة معاملة حسنة للأسرى الإسرائيليين، حيث أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سراح مجموعة منهم ضمن الهدنة الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، مما أثار اهتماما كبيرا حينها بشأن حُسن تعامل الحركة مع الأسرى خلال فترة احتجازهم.