حماس: غزَّة بشعبها العظيم وإرادتها الصلبة ستنهض لتعيد بناء ما دمّره الاحتلال

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما كشفته صورُ الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في كافة مناطق غزَّة هو دليلٌ على وحشية هذا الكيان الفاشي المنفلت من كلّ القيم الإنسانية.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "هذه الجرائم الوحشية غير المسبوقة في العصر الحديث، نفّذتها حكومة الاحتلال وجيشها الفاشي، أمام سمع وبصر العالم؛ ممَّا يتطلَّب تفعيل كلّ الأطر القانونية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال وجيشه كمجرمي حرب".

وأضافت، "على مدار 471 يوماً، لم تفلح جرائم الاحتلال المُمنهجة في زحزحة شعبنا ومقاومته الباسلة عن التمسّك بالأرض ومجابهة العدوان.

وشدد الحركة، أنَّ غزَّة بشعبها العظيم وإرادتها الصّلبة ستنهض من جديد، لتعيد بناء ما دمّره الاحتلال، وتواصل درب الصمود، حتى دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.