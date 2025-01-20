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مسؤول صحي إسرائيلي يتحدث عن الحالة الصحية للأسيرات الثلاث

20 يناير 2025 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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مسؤول صحي إسرائيلي يتحدث عن الحالة الصحية للأسيرات الثلاث

قال رئيس الجهاز الصحي بهيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنه لا مشكلة طارئة لدى الأسيرات الثلاث المفرج عنهن تستدعي علاجا فوريا.

وجرت عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في ساحة السرايا وسط مدينة غزة -من قبل كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن ثم جرى تسليمهن إلى الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أمس الأحد، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن الكتائب قررت الإفراج عن الأسيرات رومي جونين (24 عاما)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).

وبدأ أمس اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، بعد 471 يوما من المجازر الإسرائيلية في القطاع، والتي خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح. 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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