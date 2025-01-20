سكان شرق خان يونس يعودون إلى ديارهم ويسجدون شكرًا لله 

خان يونس/ محمد سليمان

لم تُصدق الحاجة أم محمد النجار أنها ستصل إلى منزلها وأرضها في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، بعد عامٍ وخمسة أشهر من النزوح بسبب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث منع جيش الاحتلال أيًّا كان من الوصول إلى منطقتهم.

بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، سارعت النجار برفقة أبنائها إلى منزلها وأرضها المجاورة في بلدة خزاعة، وأدّت سجدة شكرٍ لله على عودتهم إليها بعد أشهرٍ من القتل والنزوح الصعبة.

ومع بدء وقف إطلاق النار، صباح أمس، عاد العديد من سكان القطاع إلى منازلهم، حاملين مشاعرَ مختلطةً بين الفرح والفخر والأمل، خاصةً بعد أن روّج الاحتلال طيلة الحرب أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

فرحة العودة

بوجهٍ يمتلئ فرحًا، قالت النجار لـ "فلسطين أون لاين": "عند اللحظات الأولى لرؤيتي منزلي وأرضي في خزاعة، نسيت كل أيام النزوح التي عشتها في الخيام، وهرعت إلى ساحة المنزل وسجدت شكرًا لله".

وأضافت: "الآن لا نريد شيئًا من هذه الدنيا بعد العودة إلى المنزل. فخلال أيام الحرب، لم أكن أتخيل أن أعود وأنام فيه، ولكن المقاومة وصمودها أعادانا إلى منازلنا رغم أنف الاحتلال".

وبدأت النجار بتنظيف منزلها وساحتها الخارجية استعدادًا للعيش فيه، رغم عدم توفر المياه والخدمات الأساسية. إلا أن صعوبة حياة النزوح جعلتها تصر على البقاء في المنزل والعيش فيه بأي طريقةٍ كانت، رغم قيام جيش الاحتلال بإطلاق النار بالقرب من سكنها خلال عودتهم.

الفرحة غمرت أيضًا عثمان معمر، الذي عاد إلى أرضه الزراعية في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، وتمكن من تفقدها بعد عدوانٍ إسرائيلي طويل.

قال معمر لـ "فلسطين أون لاين": "لم أنتظر ساعات الإعلان عن وقف إطلاق النار، وذهبت مشيًا على الأقدام من منطقة البلد وسط خان يونس إلى أرضي شرق حي الفخاري. وعند وصولي، احتضنت الأرض وقبلتها".

ووجد معمر أن بعض أشجار الزيتون في أرضه قد جرفها جيش الاحتلال بجرافاته، كما قام بحفر حفرة عميقة في وسط الأرض، وتعمّد تخريب أكبر مساحة منها وتجريف أشجار الزيتون.

أمل جديد

كانت الفرحة بالعودة إلى الأرض جليةً على وجه معمر، الذي فقد ابنه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: "حتى لو قتل الاحتلال ابني، وهدم منزلي، وجرف جزءًا من أرضي، أشعر أنني عدت إلى جزءٍ من روحي، وإلى حياتي التي تعودت عليها قبل العدوان، وهي الاستيقاظ مبكرًا للزراعة، وسقي الأرض، وانتظار موسم القطاف".

وفي شرق الفخاري أيضًا، احتضن الحاج مصطفى حدايد أرضه التي كانت مزروعة بالعنب والتفاح قبل العدوان الإسرائيلي، رغم تجريفها بشكلٍ شبه كاملٍ من قبل جرافات الاحتلال.

قال حدايد لـ "فلسطين أون لاين": "دمّروا كل شيء، لم يبقوا شجرة واحدة في هذه الأرض التي كانت مليئة بأشجار العنب والتفاح الأحمر، وبركة المياه، والمنزل. ومع ذلك، سنعود لزراعتها وبناء المنزل من جديد".

وأوضح حدايد أن أرضه جُرّفت من قبل الاحتلال أكثر من ثلاث مرات، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة اليأس أو الإحباط، وعمل على زراعتها من جديد في كل مرة، وبناء منزله بعد قصفه، متحديًا بذلك جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين