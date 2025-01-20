بلديَّة غزَّة: أولويَّات المرحلة الأولى إعادة الحياة إلى المدينة وتأمين الخدمات

قالت بلدية غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" دمَّر أكثر من 70% من طرق مدينة غزة بشكل كامل خلال حرب "الإبادة الجماعيَّة" التي دامت 470 يومًا متواصلًا.

وأشارت البلدية في تصريحٍ للتلفزيون العربي، أن المياه مقطوعة عن نحو 60% من سكان مدينة غزة، بالإضافة إلى تدمير من 70% من طرق المدينة.

وأوضحت، أنّ أولويات المرحلة الأولى إعادة الحياة إلى المدينة وتأمين الخدمات وإعادة فتح الشوارع.

ودعت، المنظمات الدولية ذات الاختصاص إلى التعاون وتقديم الخدمات والأدوات، والسَّماح بإدخال كميات وفيرة من الوقود.

ولفتت البلدية إلى أنها قدمت قائمة بالاحتياجات إلى المنظمات الدولية لمساعدتنا، مؤكدة أن إجراءات الإنقاذ مرتبطة بدخول المساعدات الفنية وأدوات الصيانة.

وأمس الأحد، بدأت بلدية غزة تزامنًا مع بدء سريان وقف إطلاق النار، بفتح الشوارع الرئيسية في المدينة وإزالة ركام المنازل التي دمرها جيش الاحتلال خلال الحرب.

وأكدت البلدية في بيان، أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتسهيل عودة النازحين من الجنوب إلى محافظة غزة.

وأوضحت البلدية أن اعتمادها في تنفيذ هذه المهمة بالأساس على الآليات المتوفرة لدى القطاع الخاص للقيام بأعمال تسوية الطرق، وإزالة الركام وما يعيق حركة المواطنين.

وشددت البلدية على ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم جهود إعادة الإعمار في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين