أبو عبيدة: طوفان الأقصى أوصلت رسالةً للعالم أنَّ هذا الاحتلال كذبةً كبيرةً

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن معركة طوفان الأقصى، قد "وجهت ضربة كبيرة للعدو، وكبدته خسائر فادحة"، وأنها غيّرت وجه المنطقة، وأدخلت معادلات جديدة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة متلفزة في اليوم الأول لوقف إطلاق النار ، "471 يوماً منذ بدء معركة طوفان الأقصى التاريخية التي أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقت المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال الزائل لا محالة، معركة بدأت من تخوم غزة، لكنها غيرت وجه المنطقة، بل أبعد من ذلك، وأدخلت معادلات جديدة للصراع مع هذا الكيان المحتل".

وأضاف "أبو عبيدة"، أن المقاومة والشعب في غزة قدموا نموذجًا فريدًا في القدرة على الصمود وصناعة التاريخ، رغم مواجهة غير متكافئة من حيث القدرات القتالية والأخلاقيات القتالية.

وأردف أن الهزة التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي في معركة طوفان الأقصى أضعفت أسس نظريته الأمنية وأسقطت نظرية الردع، بعد أن أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من جنوده وتدمير وإخراج نحو ألفي آلية عسكرية من الخدمة.

وأكد أبو عبيدة أن المقاومة تمكنت من إصابة أسس ما يسمى بأمن العدو القومي، وفرضت التهجير والنزوح على مناطق واسعة، في وقت تم فيه فتح جبهات قتال متعددة، مؤشرات على زوال هذا الاحتلال الحتمي.

وأضاف أن الحصار البحري على العدو، واضطراره للاستنجاد بقوى دولية للدفاع عنه، هي دلائل واضحة على ضعفه وانكساره.

ولفت "أبو عبيدة" أن معركة طوفان الأقصى كانت ملحمة تاريخية، حيث قدم الشعب الفلسطيني قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهرا من أجل حريته وأرضه ومقدساته، وأن هذه التضحيات لن تضيع هدرًا.

وأوضح "أبو عبيدة"، أن المعركة فتحت جبهات قتال جديدة، وأجبرت الاحتلال على اللجوء إلى قوى دولية لمساندته، مشيدًا بالوحدة التي ظهرت بين فصائل المقاومة، حيث قاتلوا صفًا واحدًا في كل مكان من قطاع غزة ووجهوا ضربات قاتلة للعدو.

وتابع أبو عبيدة: "كل هذا مرورا بفضح الاحتلال وإظهاره ككيان وحشي مجرم، وتشويه وجهه، وفضح من يقف وراءه من طغاة العالم ومنظماته الشكلية، وصولًا إلى نبذه وملاحقة قادته وجنوده كمجرمي حرب مطلوبين للعدالة، وكل ذلك وغيره الكثير جعل شعوب العالم تدرك حجم جريمة هذا الاحتلال".

وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال أبو عبيدة، إن حركة حماس، بذلت "كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى العدو، لكنها قتلت الكثير منهم"، مشدّدا على خوض "معركة غير متكافئة" مع الجيش الإسرائيليّ.

كما شدّد أبو عبيدة على "كل محاولات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة ستبوء بالفشل".

جاء ذلك، في تصريحات هي الأولى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبيل كلمة أبو عبيدة سلّمت كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ليعلن الجيش الإسرائيلي، بعد وقت وجيز من ذلك، استلامهم رسميًّا، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في كلمة مصورة: