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الاحتلال يقتحم منازل أسرى بالعيسوية يتوقع الإفراج عنهم

19 يناير 2025 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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أرشيفية

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآليات العسكرية، اقتحمت البلدة، وانتشرت في أزقتها، وحاراتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الأسرى المدرجين في القوائم المنوي الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عرف منهم: الأسيرتان زينة بربر، وأسيل عيد في حي رأس العمود، والأسير عصام أبو دياب، وفهمي فروخ من بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة، ومنزل الأسير المقدسي فراس الواوي، وفرضت على العائلات منع التجمع ورفع الرايات والاعلام والاحتفالات خلال الإفراج عن أبنائهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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