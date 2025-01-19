34 شهيدا وعشرات المصابين في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

استشهد 30 مواطنا وأصيب العشرات- اليوم الأحد- جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، في اختراق فاضح لوقف إطلاق النار.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال سيارتين على الأقل في خانيونس.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني: إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان وسريان تنفيذ وقف إطلاق النار حتى ساعة 11:30ص ليوم الأحد بلغت 9 شهداء في مدينة غزة و3 شهداء على مدينة الشمال، و6 على خانيونس، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 36 جريحا.

وأكدت مصادر محلية أن حصيلة الشهداء أكبر من ذلك، فقد استشهد 9 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال سيارتين على الأقل في خانيونس.

كما استشهد مواطنان في قصف من مسيرة إسرائيلية على رفح، واستشهد عبد الكريم راتب شبات جراء قصف إسرائيلي على مخيم الشابورة في رفح.

وأفاد مراسلنا بارتقاء 11 شهيد وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال على مواطنين خلال تفقدهم منازلهم في بلدة خزاعة شرقي خانيونس

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن 5 شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى المستشفى المعمداني في غزة جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون والشعف في مدينة غزة استهدف مواطنين خلال تفقدهم منازلهم المدمرة.

كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على شمال قطاع غزة، تسبب بتفعيل صفارات الإنذار في سديروت، الذي اعترفت قوات الاحتلال أنه بسبب تشخيص خاطئ.

وقال جيش الاحتلال: إنه يواصل حالياً قصف أهداف في قطاع غزة، معلنا قصف عدة أهداف في شمال القطاع ووسطه باستخدام المدفعية والطائرات.

ونفذت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على شمال قطاع غزة، تسبب بتفعيل صفارات الإنذار في سديروت، الذي اعترفت قوات الاحتلال أنه بسبب تشخيص خاطئ.

وقال جيش الاحتلال: إنه يواصل حالياً قصف أهداف في قطاع غزة، معلنا قصف عدة أهداف في شمال القطاع ووسطه باستخدام المدفعية والطائرات.

وتضاربت الأنباء حول التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وعند الساعة الثامنة والنصف صباحا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة الأسيرات العائدات اليوم. وقال إن جيش الاحتلال سيواصل شن الغارات على غزة.

ولاحقا أعلن الاحتلال الإسرائيلي – قبيل ظهر اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدءًا من الساعة 11:15 صباح اليوم، أي بعد ساعتين و45 دقيقة من موعدها الرسمي المتفق عليه سابقًا.

وصباح اليوم، أكدت حركة حماس في تصريح مقتضب، التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره.

وينص الاتفاق، في مرحلة أولى تمتد 6 أسابيع، على الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات. في المقابل تُفرج سلطات الاحتلال عن 737 معتقلا فلسطينيا، ولن تتم عملية الإفراج قبل الرابعة بعد ظهر اليوم الأحد (14:00 بتوقيت غرينتش). وسيتم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مساء اليوم، وسيطلق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير إسرائيلي.

وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.

المصدر / فلسطين أون لاين