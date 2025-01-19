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بلدية غزة تستعد لفتح الشوارع الرئيسية لتسهيل عودة النازحين

19 يناير 2025 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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غزة- أدهم الشريف

تبدأ بلدية غزة تزامنًا مع بدء سريان وقف إطلاق النار اليوم الأحد، بفتح الشوارع الرئيسية في المدينة وإزالة ركام المنازل التي دمرها جيش الاحتلال خلال الحرب.

وأكدت البلدية في بيان مكتوب وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتسهيل عودة النازحين من الجنوب إلى محافظة غزة.

وأوضحت البلدية أن اعتمادها في تنفيذ هذه المهمة بالأساس على الآليات المتوفرة لدى القطاع الخاص للقيام بأعمال تسوية الطرق، وإزالة الركام وما يعيق حركة المواطنين.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة تضمن عودة السكان بسلام، وتسهيل حركة التنقل بين أحياء المدينة المختلفة، وفق بلدية غزة.

وكانت البلدية أعدت خطة لفتح الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف أحياء المدينة وذلك بعد تنفيذ طواقم البلدية زيارات استكشافية لمعظم الأحياء، ومن المقرر تنفيذ الخطة تدريجيًا.

وأفادت البلدية أن هذه الجهود تنفذ بالتعاون مع شركاء البلدية من المؤسسات وأبرزها: هيئة إعادة إعمار فلسطين الدولية، مجموعة غزة الثقافية، جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية، والإغاثة الزراعية.

كما أعربت بلدية غزة عن تقديرها للتعاون المثمر مع الشركاء في المرحلة الأولى، مؤكدةً أهمية استمرار هذا التعاون خلال المراحل المقبلة لاستكمال فتح جميع الشوارع المغلقة داخل الأحياء.

وشددت البلدية على ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم جهود إعادة الإعمار في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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