إصابة 5 مواطنين في الضفة والاحتلال يشن حملات دهم

أصيب خمسة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، في حدثين منفصلين جنوب ووسط الضفة الغربية المحتلة، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المدن والبلدات الفلسطينية.



وفي بلدة بيت أُمر، شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أصيب أربعة أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة، وفق ما أكده الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة، محمد عياد عوض، لوكالة الأناضول.



وأضاف عوض أن "الجيش اقتحم وسط البلدة، وأطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، ما أوقع أربع إصابات بالرصاص في الأطراف لأطفال بين 14 و15 عاما، نقلوا إلى المشافي، وعددا من الإصابات بحالات اختناق عولجت ميدانيا".

وأشار إلى اندلاع "مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال بالرصاص الحي في أقدامهم، وإصابة رابع بشظايا رصاص حي في يده".



وأوضح عوض أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي ألقاها الجنود باتجاه المواطنين ومنازلهم، وعولجوا ميدانيا.



من جهتها، قالت مصادر محلية إن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مستوطنة بسجوت، المقامة على أراضي المواطنين في البيرة، أطلقت الرصاص الحي صوب شاب خلال تواجده في حي جبل الطويل، ما أدى لإصابته في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى.

من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا الخضر وتمركزوا في منطقتي "التل" بالبلدة القديمة، و"البالوع"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، كما أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما نصبت قد نصبت بوابتين حديديتين على مدخلي الخضر، المدخل الشرقي القريب من منطقة القبور، والمدخل الغربي، أسفل الجسر على مقربة من منطقة عقبة حسنة التي تعتبر المدخل الرئيس الموصل إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.

وفي طولكرم شمالي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات: شوفة، وكفر اللبد، وعنبتا، وبلعا، شرق محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدات المذكورة، وانتشرت في شوارعها وأحيائها الرئيسة، واعترضت حركة المواطنين والمركبات، وسط إطلاق الأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي رام الله، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بوابة حديدية عند مدخل قرية كفر مالك، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية ووضعت مكعبات اسمنتية عند مدخل كفر مالك، من جهة قرية دير جرير المجاورة لها.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 859 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.



وبدعم أمريكي، ترتكب دولة منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



المصدر / فلسطين أون لاين