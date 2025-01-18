إصابات في صفوف المستوطنين عقب قصف اليمن قلب الكيان الصُّهيونيّ

دوّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، تجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.

وأفادت مصادر عبرية، بسماع دوي انفجارات ضخمة في القدس ومستوطنات الضفة الغربية و"تل أبيب" والرملة واللد عقب إطلاق صاروخ يمني.

ووثقت مقاطع فيديو، محاولة الاحتلال الإسرائيلي اعتراض الصاروخ اليمني، الذي هزت أصوات انفجاراته فلسطين المحتلة.

وقالت إذاعة الاحتلال، إن "3 صواريخ وطائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة خلال أسبوع فقط".

وذكرت المصادر العبرية، أنّ حركة الطيران توقفت في مطار "بن غوريون" عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

فيما أشارت القناة 12 العبرية، إلى أنّ فرق الإطفاء تتوجه إلى بلدة بئير يعقوب جنوب "تل أبيب" إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ.

وأعلن إسعاف الاحتلال، أنه تعامل مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء الهرولة إلى الملاجئ.

المصدر / فلسطين أون لاين