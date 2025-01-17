بينهم القيادية خالدة جرَّار... بالأسماء: الاحتلال ينشر قائمة بـ 95 أسيرًا فلسطينيًّا سيفرج عنهم الأحد

وكالات/ فلسطين أون لاين

نشرت ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية أسماء الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل مقابل 3 أسيرات إسرائيليات في الدفعة الأولى من المرحلة الأولى للصفقة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن القائمة التي نُشرت سابقًا هي قائمة صادرة عما يُسمى "مصلحة سجون الاحتلال" وتأتي ضمن إجراءات قانونية تخص الاحتلال. في المقابل، تقوم الجهات الفلسطينية المختصة والمعنية بنشر قوائم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم فور اكتمال الإجراءات اللازمة والتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بها.

وشملت القائمة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائبة خالدة جرار.كما تضمنت القائمة بمعظمها معتقلات (النسبة الأكبر) وشبانا صغارا دون 25 عامًا.

وتضمنت القائمة الصحفية بشرى الطويل (32 عاما) التي سيفرج عنها للمرة الثانية في صفقة بعد أن أفرج عنها للمرة الأولى في صفقة شاليط (2011)، وهي ابنة القيادي في حماس جمال الطويل رئيس بلدية البيرة الأسبق.

ومن بين المزمع الإفراج عنهن شقيقة الشهيد صالح العاروري دلال خصيب (61 عاما) من بلدة عارورة قضاء رام الله.

وفي وقت سابق الجمعة، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على اتفاق تبادل الأسرى في قطاع غزة.

وفيما يلي أسماء 95 من الأسرى والأسيرات المزمع أن يتم الإفراج عنهم الأحد القادم مقابل 3 أسيرات إسرائيليات:

1. آدم هدرة (19 عاما) من القدس

2. أحمد أبو عليا (19 عاما) من جنوبي الضفة

3. أحمد حشان (19 عاما) من شمال الضفة

4. أحمد نجمة (19 عاما) من قطاع غزة

5. آيات محفوظ (34 عاما) من جنوبي الضفة

6. أيهم جرادات (19 عاما) من جنوبي الضفة

7. آية رمضان (24 عاما) من شمالي الضفة

8. إيمان زيد (41 عاما) من جنوبي الضفة

9. آلاء أبو رحيمة (28 عاما) من جنوبي الضفة

10. آلاء القاضي (38 عاما) من جنوبي الضفة

11. آلاء صقر (22 عاما) من جنوبي الضفة

12. اليمامة هرينات (23 عاما) من جنوبي الضفة

13. أمل شجاعية (22 عاما) من جنوبي الضفة

14. أسامة عطايا (19 عاما) من جنوبي الضفة

15. أسيل عيد (21 عاما) من القدس

16. أسيل شحادة (19 عاما) من جنوبي الضفة

17. إسراء غنيمات (41 عاما) من جنوبي الضفة

18. إسراء بري (55 عاما) من شمالي الضفة

19. إصرار اللحام (43 عاما) من جنوبي الضفة

20. أشواق عوض (24 عاما) من جنوبي الضفة

21. أسيل الطويل (32 عاما) من جنوبي الضفة

22. بلقيس زهدي (34 عاما) من جنوبي الضفة

23. براء فقها (26 عاما) من شمالي الضفة

24. جهاد جودة (37 عاما) من جنوبي الضفة

25. جمال الأتيمين (19 عاما) من جنوبي الضفة

26. جنين عمرو (23 عاما) من جنوبي الضفة

27. دانيا حناتشة (23 عاما) من جنوبي الضفة

28. ضحى الوحش (30 عاما) من جنوبي الضفة

29. ديالا عيدة (30 عاما) من جنوبي الضفة

30. دلال خصيب دار سليمان (54 عاما) من جنوبي الضفة

31. دنيا اشتية (21 عاما) من شمالي الضفة

32. هديل حجاز (33 عاما) من جنوبي الضفة

33. ولاء طنجي (29 عاما) من شمالي الضفة

34. وفاء نمر (22 عاما) من جنوبي الضفة

35. زهرة خدرج (54 عاما) من شمالي الضفة

36. زينة بربر (24 عاما) من القدس

37. خالدة جرار (62 عاما) من جنوبي الضفة

38. حليمة أبو عمارة (23 عاما) من شمالي الضفة

39. حنان معلواني (24 عاما) من شمالي الضفة

40. حنين المساعيد (31 عاما) من جنوبي الضفة

41. ختام حبايبة 51 عاما من شمالي الضفة

42. ياسمين أبو سرور 27 عاما من جنوبي الضفة

43. يوسف الهريمي 19 عاما من جنوبي الضفة

44. لانة فوالمة 26 عاما من جنوبي الضفة

45. لبنة تلالوة 47 عاما من شمالي الضفة

46. لطيفة مشعشع 35 عاما من جنوبي الضفة

47. ميسر الفقيه 61 عاما من شمالي الضفة

48. معاذ الحاج 19 عاما من جنوبي الضفة

49. محمد بشكار 19 عاما من شمالي الضفة

50. منى أبو حسين 47 عاما من جنوبي الضفة

51. مرجانة هريش 33 عاما من جنوبي الضفة

52. مرغريت الراعي 54 عاما من شمالي الضفة

53. نداء زغيبي 38 عاما من شمالي الضفة

54. نهيل مسالمة 38 عاما من جنوبي الضفة

55. نوال عبد فتيحة 24 عاما من القدس

56. نفيسة زربا حامد 38 عاما من شمالي الضفة

57. سجى المعدي 28 عاما من جنوبي الضفة

58. سجى دراغمة 20 عاما من شمالي الضفة

59. سلوى حمدان 46 عاما من جنوبي الضفة

60. سماح صوف 26 عاما من شمالي الضفة

61. سعيد سليم 19 عاما من شمالي الضفة

62. عبد العزيز عطاونة 20 عاما من شمالي الضفة

63. عبد الرحمن خضير 19 عاما من شمالي الضفة

64. عبير بعارة 33 عاما من شمالي الضفة

65. عبلة عبد الرسول 69 عاما من جنوبي الضفة

66. علا جودة 23 عاما من شمالي الضفة

67. عصام ابو ذياب 19 عاما من القدس

68. فاطمة الفراحنة 37 عاما من جنوبي الضفة

69. فاطمة صقر 49 عاما من جنوبي الضفة

70. فاطمة ريماوي هندي 53 عاما من شمالي الضفة

71. فراس المقدسي 19 عاما من جنوبي الضفة

72. قاسم جعافرة 18 عاما من جنوبي الضفة

73. رائدة عبد المجيد 47 عاما من جنوبي الضفة

74. رغد مبارك 24 عاما من جنوبي الضفة

75. رغد عمرو 24 عاما من جنوبي الضفة

76. روضة أبو عجمية 48 عاما من جنوبي الضفة

77. رولا حسنين 31 عاما من جنوبي الضفة

78. رند عيد 36 عاما من جنوبي الضفة

79. رشا حجاوي 41 عاما من شمالي الضفة

80. شذى جرابعة 24 عاما من جنوبي الضفة

81. شيماء رواجبة 26 عاما من شمالي الضفة

82. شيماء رمضان 20 عاما من شمالي الضفة

83. تهاني جمال عبد عاشور 50 عاما من جنوبي الضفة

84. تحرير بدران بدر جابر 45 عاما من جنوبي الضفة

85. تمارا معمر حسين أبو لبن 25 عاما من جنوبي الضفة

86-95 أسرى قُصّر