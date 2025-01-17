"الموعد، وآليَّة التَّسليم"... تفاصيل جديدة عن الأسرى الفلسطينيِّين المفرج عنهم ضمن الصَّفقة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبريَّة، تفاصيل جديدة عن موعد تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال، المزمع دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وقالت القناة 12 العبرية، إن تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين سيبدأ عصر الأحد بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأضافت القناة الخاصة، أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة سيبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت فلسطين المحتلة بعد عصر الأحد.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، أن اليوم الأول من الاتفاق يشمل إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين، ثم 4 في اليوم السابع، و3 في كل من الأيام الـ14 و21 و28 و35، وأخيرًا 14 أسيرًا في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى.

وتعتزم (إسرائيل) إطلاق سراح 1977 أسيرا فلسطينيًا، بينهم 290 محكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم، وفق إعلام عبري.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني اعتُقلوا بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و47 أسيرا أعيد اعتقالهم رغم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل لعام 2011.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وسط توقعات بأن يطلق سراحهم من سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله.

وكشفت القناة ذاتها أن (إسرائيل) ستحصل غدا السبت على قائمة الأسرى المحتجزين الذين سيفرج عنهم بعد غد الأحد من قطاع غزة.

ووفق القناة الـ14 الإسرائيلية، فإن بعض الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبد سيفرج عنهم إلى القدس والضفة الغربية.

وستتم عملية التبادل على 7 دفعات خلال المرحلة الأولى التي تمتد 42 يومًا، وفق نص الاتفاق.

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية حماس زاهر جبارين، إنه "بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد جبارين، أن الحركة سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا.

وشدّد على أن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح بلاده والوسيطين قطر والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يومًا، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.