حماس: الاحتلال يتعمَّد ارتكاب مجازر دامية في غزّة سعيًا لإفشال اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ مواصلة العدو ارتكاب المجازر المروعة في غزة، وتَعمُّده تكثيفها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد نهجه الإرهابي وتعطشه لسفك الدماء.

وأشارت حماس إلى أنه في ظل المجازر المروعة التي يواصل العدو المجرم ارتكابها في مختلف أنحاء قطاع غزة، وتَعمُّده تكثيفها بعد إعلان وقف إطلاق النار، ما أدى لارتقاء أكثر من مائة شهيد بمن فيهم ارتقاء عائلات بأكملها عبر قصف البيوت والخيام وتجمعات المواطنين، فإن الاحتلال يؤكد نهجه الإرهابي والفاشي وتعطشه للاستمرار في سفك الدماء وارتكاب تلك المجازر التي تضاف للسلسلة الطويلة من المجازر ضد شعبنا.

وأكدت، أن الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، ما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر .

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف هذا الإرهاب الصهيوني.

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية الدولية إلى توثيق تلك المجازر غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، تمهيداً لمحاسبة هذا الكيان المجرم وقادته الإرهابيين أمام المحاكم الدولية المختصة.

وطالبت الشعوب الحرة حول العالم لمواصلة الفعاليات نصرةً لشعبنا، وتنديداً بتلك المجازر والإرهاب الصهيوني، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل لوقف عدوانه ضد شعبنا في غزة والقدس والضفة الغربية.