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قبل ساعات من إعلان وقف النار..

فلسطيني بغزَّة يخلِّد "طوفان الأقصى" في مولودته الجديدة

16 يناير 2025 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
وكالات/ فلسطين أون لاين

أطلق مواطن فلسطيني من قطاع غزة على مولودته الجديدة اسم "طوفان الأقصى" تيمنًا بعملية المقاومة في السابع من أكتوبر عام 2023، وذلك قبل بضع ساعات فقط من إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، المعلن بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال.

وأطلق الفلسطيني محمد بربخ وهو من سكان محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة اسم "طوفان الأقصى" على طفلته التي ولدت أمس الأربعاء قبل بضع ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.788 شهيدًا ، و110.453 مصابا، رغم إعلان افاق وقف إطاق النار في القطاع.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن مساء أمس الأربعاء التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس".

وقالت "حماس" إن الاتفاق "ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

 

المصدر / وكالات
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#غزة #طوفان الأقصى

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