"عقب إعلان اتِّفاق وقف الحرب بغزَّة".. الاحتلال يرتكب مجازر دامية في اليوم الـ 468 من "الإبادة الجماعيَّة"

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 468 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 104 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.

وعقب الإعلان عن وقف إطلاق النَّار في غزة، كثّف الاحتلال الصهيوني قصفه على كافة مناطق القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وواصل الاحتلال عملية نسف المنازل السكنية في شمال غزة. بينما أصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال قرب سوق الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وقال جهاز "الدفاع المدني"، إن طواقمه انتشلت 5 شهداء وأكثر من 10 مصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة "خليفة" قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال غربي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمخازن قريبة من مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي كثيف أول شارع الصفطاوي ومفترق الصاروخ في آخر شارع الجلاء.

وقالت مصادر صحفية، إنه تم نتشال نحو 20 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء وعددا كبيرا من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال عدة منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأضاف الدفاع المدني: "طواقمنا تنتشل شهيدين إثر استهداف عمارة المزنر عند مفترق الشعبية وسط مدينة غزة".

واستشهدت طفلة جراء قصف الاحتلال منزلاً محيط مشفى أصدقاء المريض وسط مدينة غزة، وأخرى جراء قصف منزلاً في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق المدينة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة عيسى في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في محيط مسجد بلال بمنطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لانداع حرائق في المكان.

في جنوب قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها محيط منطقة البردويل بمواصي رفح جنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين