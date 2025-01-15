خليل الحيَّة: شعبنا لن ينسى من شارك في الإبادة وعدونا لن يرى منَّا لحظة ضعف

غزة/ فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحيّة، إن "شعبنا لن ينسى كل من شارك في حرب الإبادة على قطاع غزة، وأن عدونا لن يرى منا لحظة ضعف أبدا".

وأضاف في كلمة مصورة له مساء اليوم الأربعاء، أنه "وفي هذه اللحظة التاريخية من جهاد شعبنا نتوجه بعبارات الفخر والشموخ لأهلنا في غزة، ونحيي قوافل الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن القدس والأقصى".

وقال "نترحم على كل القادة الشهداء في الحركة وكل الفصائل والمجاهدين بدون استثناء الذين شاركوا في معركة (طوفان الأقصى) التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "ما قامت به كتائب (القسام) أصاب كيان العدو في مقتل وسيبقى في سجل التاريخ، وأن صمود شعبنا وبسالة مقاومته هما اللذان أفشلا مخططات العدو".

وأضاف "مقاتلونا نفذوا عمليات ضد العدو بإرادة وقوة لم ير العالم مثيلا لها، نثبت اليوم أن الاحتلال لن يهزم شعبنا ومقاومته أبدا".

وأكّد أن "المجاهدين في مخيم جنين والقدس والداخل المحتل كان لهم دور كبير في إسناد المقاومة، وأن جبهات الإسناد أبلت بلاء حسنا يجسد أخوة الإسلام والعروبة".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حركة حماس في قطاع غزة د. خليل الحية بمناسبة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى: