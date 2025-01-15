الرياح القوية تهدد لوس أنجلوس بحرائق جديدة

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من هبوب رياح عاتية في لوس أنجلوس مجدداً تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة، من الممكن أن تشعل المزيد من الحرائق.

وعلى الرغم من أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحرائق الجديدة بسرعة، لكن الحرائق الأكبر حجماً لم يتم احتواؤها بالكامل بعد.

وكافح رجال الإطفاء في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس حرائق غابات جديدة اشتعلت في مجاري الأنهار الجافة والنباتات القاحلة يوم أمس الثلاثاء، حيث اجتاحت الرياح القوية التي خلقت ظروفًا خطيرة للحرائق على مدار الأسبوع الماضي جنوب كاليفورنيا مرة أخرى.

حرائق جديدة

وتمت السيطرة على العديد من الحرائق الجديدة، حتى مع أن الحريقين الأكبر، حريقي باليساديس وإيتون، كانا بعيدين عن السيطرة، حيث أحرقا الشجيرات وبقايا الأحياء المحترقة. وحذر المسؤولون من أن الأمر قد يستغرق أسابيع ، أو أكثر، لإخماد تلك الحرائق بالكامل.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الجولة الأخيرة من رياح سانتا آنا كانت أضعف مما كانوا يخشون، لكن هذا قد يتغير بسرعة في الساعات القادمة، وحث المسؤولون في مقاطعة لوس أنجلوس السكان على الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي والاستعداد للفرار، وفقا لصحيفة " نيويورك تايمز" .

وفاة 25 شخصا

وأعلن المسؤولون مساء أمس الثلاثاء عن وفاة 25 شخصا بسبب الحرائق، وما زال نحو عشرين شخصا آخرين في عداد المفقودين. كما نزح أكثر من 100 ألف شخص.

وكان أكبر حريق في المقاطعة، حريق باليساديس، أكبر من 23700 فدان ولكن تم احتواؤه بنسبة 18 بالمائة فقط يوم الثلاثاء، ارتفاعًا من 14 بالمائة.

كم غطى حريق إيتون أكثر من 14000 فدان وتم احتواؤه بنسبة 35 بالمائة فقط، ارتفاعًا من 33 بالمائة. لم ترد تقارير عن احتراق منازل جديدة أو هياكل رئيسية في أي من الحريقين.

رياح قد تعود

اشتعل 11 حريقًا صغيرًا على الأقل بين عشية وضحاها واندلعت المزيد يوم الثلاثاء، على الرغم من إخماد معظمها بسرعة، وفقًا لمسؤولي الولاية ورجال الإطفاء.

وتم احتواء حريق أوتو، الذي امتد إلى أكثر من 60 فدانًا في مقاطعة فينتورا، شمال غرب لوس أنجلوس، بنسبة 47 بالمائة بحلول المساء.

كما أحرق حريق نباتي آخر أكثر من فدانين بعد الظهر بالقرب من نهر سانتا آنا في ريفرسايد، شرق لوس أنجلوس، وتم احتواؤه تمامًا بحلول المساء.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الرياح قد تعاود التحسن قريبًا، لذا فإن التحذير الأعلى مستوى سيعود إلى العمل اعتبارًا من الساعة 3 صباحًا يوم الأربعاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس من أن المنطقة "لم تخرج من حالة الخطر بعد".

وسيظل تحذير الوضع الخطير بشكل خاص ساريًا من الساعة 3 صباحًا حتى 3 مساءً يوم الأربعاء في بعض أجزاء من مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلوس.

المصدر / وكالات