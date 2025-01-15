ليلةٌ دامية ومجازر لا تتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم الـ 467

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 467 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 103 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,645 شهيدًا و110,012 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 7 شهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك غربي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال نازحين بالنادي الأهلي، في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

ونسف الاحتلال مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى ثلاثة شهداء على الأقل، من عائلة واحدة، في قصف طيران الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة عقب استهدافه منزلًا لعائلة "نصار في مخيم 2 بالنصيرات، ما أدى لارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

وليلة الثلاثاء/ الأربعاء، ارتقى 13 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلاً يقع في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه انتشلت 13 شهيداً بينهم أطفال من منزل يعود لعائلة "شاهين" وسط القطاع، كان يؤوي بداخله نازحين من عائلة "شقورة".

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين