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أخَّرهما الشَّاعر وأبو زايد ..

ارتفاع حصيلة شهداء الحركة الرِّياضيَّة منذ بدء حرب الإبادة بغزَّة إلى 710

14 يناير 2025 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة شهداء الحركة الرِّياضيَّة منذ بدء حرب الإبادة بغزَّة إلى 710
غزة/ مؤمن أحمد:

ارتفع عدد شهداء الحركة الرِّياضيَّة في فلسطين إلى 710 شهداء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة في السَّابع من أكتوبر 2023.

وارتقى شهيدان جديدان وهما اللَّاعبان "شادي الشَّاعر ومحمَّد أبو زايد"، وذلك بعد قصفهما بشكل مباشر في قرية الزَّوايدة وسط قطاع غزَّة. ولعب المدافع الشَّاعر لعدَّة أندية في غزَّة أبرزها غزَّة الرِّياضيُّ واتِّحاد بيت حانون والتُّفَّاح، بينما تألَّق لاعب خطِّ الوسط أبو زايد مع أندية خدمات النُّصيرات والزُّوايدة وخدمات المغازي.

وشيَّع المشاركون جثماني الشَّهيدين الشَّاعر وأبو زايد إلى مثواهما الأخير في مقبرة الشُّهداء في الزَّوايدة، بحضور مجموعة كبيرة من زملائهما الرِّياضيِّين في الملاعب.

يذكر أنَّه الأسرة الرِّياضيَّة قد ودعت أمس الكابتن نهاد الجدِّيِّ المدير الإداريِّ لفريق كرة القدم بنادي اتِّحاد الشَّجاعيَّة على مدار سنوات طويلة، بعد قصف منزله في حيِّ الشَّجاعيَّة شرق مدينة غزَّة.

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ودعا الاتِّحاد الفلسطينيُّ لكرة القدم قبل يومين، "الفيفا" وجميع المؤسَّسات الرِّياضيَّة الدَّوليَّة إلى اتِّخاذ موقف حازم اتِّجاه هذه الممارسات الإسرائيليَّة، والعمل على وقفها فورًا، وتوفير الحماية اللَّازمة للرِّياضيِّين الفلسطينيِّين.

وتعرَّضت الرِّياضة الفلسطينيَّة لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيليِّ بشتَّى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرِّياضيِّين في شتَّى الألعاب الرِّياضيَّة، ممَّا أدَّى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرَّة الأولى الَّتي تقوم بها قوَّات الاحتلال، بقتل الرِّياضيِّين سواء في الضَّفَّة الغربيَّة أو قطاع غزَّة، حيث سبق أنَّ اغتالت مجموعة كبيرة من الرِّياضيِّين البارزين، كما يقبع العديد من اللَّاعبين والمدرَّبين والإداريِّين الرِّياضيِّين في السُّجون الإسرائيليَّة، دون وجود رادع من الجهات الدَّوليَّة المسؤولة.

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#غزة #الرياضة #حرب الإبادة #شهداء الرياضة

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