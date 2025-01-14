الاحتلال يرتكبُ مجزرةً دامية في خان يونس

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اللية الماضية، مجزرة جديدة عقب استهدافها منزلًا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلًا لعائلة "مسمح" الذي يؤوي نازحين من عائلة عابد في حي المنارة جنوب خانيونس؛ ما أدى لارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 466 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصِّحَّة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 46,584 شهيدًا، و109,731 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.





المصدر / فلسطين أون لاين