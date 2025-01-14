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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف وزارة حرب الاحتلال بصاروخٍ بالستي

14 يناير 2025 . الساعة 07:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفت ما يسمى بوزارةِ الحرب للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وأكدت القوات اليمنية، أن الصاروخ وصل إلى هدفِه بفضلِ اللهِ وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

وأشارت إلى أن هذه العملية تعد هي الثالثةُ خلال 12 ساعة.

وأضافت، أن العملية تأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا".

وجددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها ومعها أبناءُ الشعبِ اليمنيُّ العظيمُ لن تتخلى عن تأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ مهما كانتِ التداعيات.

وشددت على أنها سوفَ تصعِّدُ من عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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