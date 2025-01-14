أبرز التطورات الميدانيَّة.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة في يومها الـ 466 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 466 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 102 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,645 شهيدًا و110,012 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت مصادر طبية، أن 40 شهيداً ارتقوا وأصيب عشرات المواطنين المدنيين إثر غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، 27 منهم وسط القطاع وجنوبه.

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق مسيرة الاحتلال نيرانها قرب مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه توجهت مساء اليوم، للتعامل مع قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة "دلول" في محيط مسجد اليرموك شمالي مدينة غزة.

وقصف الاحتلال للمرة الثانية أرضًا زراعية قرب موقع ال17 جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات "الكواد كابتر" نيرانها تجاه أرض المفتي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع تجدد إطلاق النار تجاه مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس، في حين استهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عبادة قرب مقابة المهندسين غرب غزة.

وأصيب عدد من الأطفال بانفجار جسم مشبوه على تبة النويري شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب مدنيون؛ بينهم أطفال، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين مقابل كابيتال مول في حي الرمال غربي مدينة غزة. بينما استشهد آخران وسُجلت عدة إصابات في قصف جوي على محيط مفترق السرايا وسط المدينة.

وفي ساعات الصباح، أعلن الدفاع المدني ارتقاء 6 شهداء أطفال وإصابة آخرين نتيجة قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو الشعر خلف بركس العشي للأخشاب بمنطقة الدرج وسط مدينة غزة.

ارتقى طفلة شهيدة وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل الزميل الصحفي أيمن العمريطي بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدة و5 مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "سكيك" في محيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف منازل سكنية غربي مخيم جباليا شمال القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب منطقة التوام النار على منازل المواطنين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال المروحية والحربية على خيام للنازحين في منطقة البصة دير البلح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط مسجد حسن البنا شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء من عائلة جودة جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الزريعى في شارع النخيل بدير البلح.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى شهيد وأُصيب آخر في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو نصر" بجوار تحلية التوبة في بلدة عبسان شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال، اللية الماضية، مجزرة جديدة ضد المدنيين والنازحين، عقب استهداف منزلًا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلًا لعائلة "مسمح" الذي يؤوي نازحين من عائلة عابد في حي المنارة جنوب خانيونس؛ وأسفر عن 10 شهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين