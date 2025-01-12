أزمات جديدة تهوي بمبيعات "ماكدونالدز" و "ستاربكس" عالميًا

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كشفت بيانات مالية حديثة عن تراجع مبيعات عملاقي الوجبات السريعة والمشروبات العالمية "ستاربكس" و"ماكدونالدز" خلال عام 2024، وذلك في أعقاب حملات مقاطعة شعبية واسعة النطاق استهدفت شركات تُتهم بدعم (إسرائيل)، خاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وأظهرت التقارير انخفاض مبيعات "ستاربكس" بنسبة 2% على مستوى العالم، مع تراجع ملحوظ في الأسواق الدولية بنسبة 4%، وفي الصين بنسبة 8%. من جهتها، أعلنت "ماكدونالدز" عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث من عام 2024، مع تراجع صافي أرباحها إلى 2.26 مليار دولار، مقارنة بـ 2.32 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وتصاعدت حملات المقاطعة العالمية ضد الشركات الداعمة ل(إسرائيل) بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين. وقد اتهمت منظمات حقوقية (إسرائيل) بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية، مما أثار غضبًا دوليًا وحملات شعبية لمقاطعة الشركات التي يُنظر إليها على أنها تدعم سياسات (إسرائيل).

ووفقًا لتقارير إعلامية حديثة، فإن العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك "ستاربكس" و"ماكدونالدز"، تعرضت لضغوط من نشطاء ومستهلكين في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول العربية والإسلامية، حيث شهدت هذه الأسواق تراجعًا كبيرًا في المبيعات. كما أعلنت سلسلة مطاعم "KFC" عن إغلاق 108 من فروعها في ماليزيا بشكل مؤقت، استجابةً لتلك الحملات.

يأتي هذا التراجع في المبيعات في وقت تواجه فيه (إسرائيل) انتقادات دولية متزايدة بسبب سياساتها في غزة، مما أدى إلى تحول الرأي العام العالمي ضدها. وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "YouGov" أن نسبة التأييد لـ (إسرائيل) تراجعت بشكل كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع تصاعد الدعم للقضية الفلسطينية.