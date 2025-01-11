إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز استخباراتي مجاور

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء٬ بأن استخبارات الحرس الثوري في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران تمكنت من اعتقال عناصر شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز استخبارات إحدى دول الخليج المجاورة، كانت تنشط في جمع معلومات من مراكز حساسة بالمحافظة.

ونقلت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري في خوزستان، أن شبكة التجسس التابعة لجهاز الاستخبارات الأجنبية تم تفكيكها الجمعة، وذلك بفضل الجهود المكثفة التي بذلها كوادر جهاز استخبارات الحرس الثوري في المحافظة.

وأضافت في بيان أن عناصر الشبكة، الذين كانوا يجمعون معلومات من مراكز حساسة في خوزستان، تم تسليمهم إلى السلطات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الخميس الماضي٬ أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، العثور على مواطن سويسري كان محتجزًا بتهمة التجسس ميتًا داخل سجن في مدينة سمنان شرق البلاد، مؤكدة أنه انتحر.



ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني أن "مواطنًا سويسريًا انتحر صباح الخميس في سجن سمنان"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض عليه بتهمة التجسس، وكانت قضيته لا تزال قيد التحقيق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف الموقع أن جهود إنعاش السجين باءت بالفشل، دون الكشف عن هوية المواطن السويسري أو تفاصيل إضافية حول الظروف المحيطة بالحادث.

في السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس وقضايا أمنية.

وتلعب سويسرا دورًا وسيطًا مهمًا بين واشنطن وطهران، حيث تمثل المصالح الأمريكية في إيران، وتشارك في نقل الرسائل بين البلدين

المصدر / فلسطين أون لاين