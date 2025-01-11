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عاصفة شتوية تضرب جنوب الولايات المتحدة تعطل آلاف الرحلات الجوية

11 يناير 2025 . الساعة 15:21 بتوقيت القدس
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مشهد حي من العاصفة الشتوية التي تضرب جنوب الولايات المتحدة الأمريكية

 أُلغيت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية، وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى بسبب عاصفة شتوية في جنوب الولايات المتحدة، وفقًا لشركات طيران وموقع "فلايت أوير".

وأشارت شركة "دلتا إيرلاينز" في بيان اليوم السبت، إلى أن "ظروفًا جوية شتوية أسوأ مما كان متوقعا في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي، في جورجيا، أدت إلى إغلاق كل المدارج الخمسة لأكثر من ساعتين، صباح الجمعة".

وألغت "دلتا" حوالي 1100 رحلة جوية عبر شبكتها، بسبب "أمطار متجمدة هطلت طوال اليوم وفي وقت مبكر من المساء، ما أدى إلى تحويل رحلات".

اجلاء ركاب 

كما اضطرت إحدى طائرات خطوط "دلتا" الجوية إلى إلغاء إقلاعها، بسبب مشكلة في المحرك، في مطار أتلانتا أيضًا.

وأُجلي أكثر من 200 من الركاب وطاقم طائرة "بوينغ 757-300"، المتجهة إلى مينيابوليس (الرحلة 2668)، عبر مزالق الطوارئ، وفقًا لبيان لشركة الطيران نقلته الصحافة الأميركية. ولا يزال التحقيق جاريًا.

كما تأثر مطارا "دالاس فورت وورث" (تكساس) و"شارلوت دوغلاس" (كارولاينا الشمالية) بسوء الأحوال الجوية، وتم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية من هذين المطارين وإليهما.

وشهدت الولايات المتحدة عاصفة شتوية في بداية الأسبوع، اجتاحت وسط البلاد وشرقها، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض الأماكن، وبقي عشرات الآلاف من الناس بلا كهرباء.

المصدر / وكالات
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#الولايات المتحدة #عاصفة #عاصفة شتوية

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