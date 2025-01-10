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"مُستشهدًا بقناةٍ عربيَّة".. نتنياهو يشيد بترديد الإعلام العربي لتصريحاته وخططه

10 يناير 2025 . الساعة 07:58 بتوقيت القدس
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يشعر رئيس حكومة الاحتلال بحالة انتشاء، على إثر ترديد وسائل إعلام عربية تصريحاته وخططه الرامية إلى "تغيير الشرق الأوسط".

وفي هذا السياق، أعاد نتنياهو  نشر برنامج بثته القناة الـ14 العبرية، تناولت فيه تقريرا لقناة "سكاي نيوز" يتحدث عن مزاعم تمكن نتنياهو من تشكيل شرق أوسط جديد.

وعلق نتنياهو على حسابه بمنصة إكس على التقرير بالقول: "الانتصار الإسرائيلي في الإعلام العربي.. لقطات جديدة يجب أن تشاهدها".

وقالت مذيعة قناة سكاي نيوز في مطلع التقرير: "إن إسرائيل فجرت الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر، وأعادت خلط الأوراق ورسم التوازنات انطلاقا من غزة إلى لبنان وسوريا، والآن إيران هدف إسرائيل التالي".

وأضافت: "نتنياهو عازم على تنفيذ خريطته التي حملها في مجلس الأمن للشرق الأوسط الجديد".

ولطالما ردد نتنياهو عبارات وتصريحات تتعلق بتغيير خارطة الشرق الأوسط، والقضاء على المقاومة في المنطقة، زاعما أنه نجح في لبنان وسوريا، ومهددا بإكمال مسيرة التغيير بالقضاء على إيران، وتقليم أظافرها في المنطقة.

لكن الحقيقة الدامغة أن نتنياهو ما زال ينزف في غزة التي تعتبر الحلقة الأضعف في هذه المحاور، ورغم ذلك تكبده وجيشه خسائر فادحة وغير مسبوقة، منذ ما يزيد عن 14 شهرا، فيما يحاول وجيشه الانتقام بتوجيه آلة القتل الوحشية صوب المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر.

المصدر / عربي21
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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