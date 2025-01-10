لليوم الـ 462.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 462 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 98 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,006 شهداء و109,378 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، نفذ الاحتلال عمليات نسف جديدة لمنازل سكنية شمال غزة، وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي غرب جباليا شمال غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال قنابل إنارة في عموم سماء حي الدرج وسط مدينة غزة.

واندلع حريق في منزل لعائلة "الحتو" جراء استهدافه من قبل طيران الاحتلال في حي المشاهرة، بالقرب من مدرسة مسقط شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب ساحل بحر دير البلح وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا شمال مدينة رفح.

وأُصيب عدد من المواطنين إثر قصف مسيرة الاحتلال مجموعة من الأهالي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .



المصدر / فلسطين أون لاين