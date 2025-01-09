"بلومبيرغ": رئيس بولندا طلب من حكومته حماية نتنياهو من الاعتقال

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفاد موقع "بلومبيرغ" بأن الرئيس البولندي أندريه دودا طلب من الحكومة حماية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من الاعتقال إذا حضر احتفالا بالذكرى الـ80 لتحرير "معسكر أوشفيتز".

وقال دودا في رسالة وجهها بتاريخ 8 يناير إلى رئيس الوزراء دونالد تاسك إن السلطات البولندية يجب أن تضمن بقاء إقامة نتنياهو على الأراضي البولندية "دون عوائق"، وأشار إلى "الظروف الاستثنائية"، ولذلك طلب من حكومة بلاده عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، على الرغم من أن بولندا كانت من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشف قبل 3 أسابيع أن نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير "معسكر أوشفيتز" في بولندا خشية اعتقاله بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي 21 نوفمبر الماضي أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت الهيئة الإسرائيلية نقلت عن وسائل إعلام بولندية قولها إن فلاديسلاف بارتوشفسكي نائب وزير خارجيتها أكد التزام بلاده بـ"احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضحت الهيئة، أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، في حين يرجح أن يمثل "إسرائيل" وزير التعليم يوآف كيش.

وفي عام 1947 أسست بولندا متحف "أوشفيتز بيركينو" الحكومي في موقع "أوشفيتز" الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".