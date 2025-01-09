أبرز التَّطوُّرات الميدانيَّة.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم ال461

غزة/ فلسطين أون لاين

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 461 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 97 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,006 شهداء و109,378 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

وأصيب مساء ،اليوم الخميس، عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال دراجة نارية بالقرب من مسجد أم حبيبة في خانيونس.

واستشهد مواطن وأصيب اخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس.

واستشهد 3 مواطنين جراء قصف مدرسة اربيكان بجباليا البلد، وهم ،يوسف عسلية ، والطفل محمد البطش ، وريهام نبهان.

واستشهد المواطن محمد حمدان راغب أبو معمر في قصف إسرائيلي جنوب خانيونس.

واستشهد مساء الخميس 4 مواطنين ، وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

واعلنت مصادر محلية عن استشهاد مواطنين اثنين وعدد من الإصابات في استهداف طائرات الاحتلال مساء الخميس منزل عائلة الشريف في مخيم الشاطئ بالقرب من دوار القوقا غرب غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي على فلسطينيين في شارع النصر غربي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشعل الاحتلال النيران في عشرات المنازل شمال قطاع غزّة مما تسبب في حرائق ضخمة في تل الزعتر، و مفترق أبو عيطة ومحيطه وشارع البهتيمي، و مفترق نصار ومحيطه حتى محطة أبو قمر، وما تبقى من حي العلمي ، ومحيط شركة الكهرباء وشارع روضة المصباح ومنطقة أبراج الرزان.

ارتقى شهيدان وأصيب عدد آخر من المواطنين، ظهر اليوم الخميس، في غارة إسرائيلية قرب مفترق فلسطين غربي مدينة غزة.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط أبراج الفيروز شمال غربي مدينة غزة.

وأصيب مواطنان إثر قصف إسرائيلي استهدف مزرعة دواجن "المصري وغبون" بالقرب من مستشفى دار السلام بمنطقة السطر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة طوال ساعات الليل وحتى الآن مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة (السودانية، المخابرات، والكرامة).

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان في قصف الاحتلال منزل الشيخ بسام أبو خروف في مخيم 1 وسط النصيرات.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في دير البلح.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة شمال مخيم النصيرات، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه ساحل بحر مخيم النصيرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "الدبجي" قرب عيادة "الأونروا" غرب دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وقصف طيران الاحتلال المسير خيمة داخل مدرسة الرازي التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

في جنوب قطاع غزة، أطلقت دبابات الاحتلال قذائفها ونيران رشاشاتها على منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع.



المصدر / فلسطين أون لاين