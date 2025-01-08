بيت لحم.. قناة عبريَّة تكشف تفاصيل عمليَّة إطلاق النَّار استهدفت قائد "لواء عتصيون"

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة 14 العبرية، أن المقاومة أطلقت النار على مركبة قائد لواء "عتصيون" بجيش الاحتلال وأصابتها بالرصاص شرق بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد وصوله لمكان عملية إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين.

وأوضحت القناة العبرية، أنه مقاومين أطلقوا النار على مركبة مستوطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عند وصول آلية عسكرية محصنة يستقلها قائد لواء عتصيون، "جال ريتش"، أطلق مقاومون النار مرة أخرى، وأصابت رصاصات الآلية المحصنة.

وأشارت إلى، انسحاب المنفذون بسلام، ولا تزال قوات الاحتلال تجري عمليات بحث واسعة

وفي السياق، أشارت تقارير عبرية إلى، أن منظومات الاحتلال الاستخبارية تفشل لليوم الثالث تواليًا في الوصول إلى منفذي عملية "الفندق".

وقالت، إن جيش الاحتلال يواصل إغلاق عدد كبير من المفترقات والطرق في شمال الضفة الغربية ووسطها إما بالسواتر الترابية أو انتشار الآليات والحواجز "الطيّارة"، مع تشديدات على الحواجز الرئيسية للمدن.

ونصب الاحتلال بوابات حديدية جديدة بجانب عدد من المفترقات بمكان العملية والمنطقة المحيطة بها، مع استمرار تحليقٍ مكثف لطيران الاستطلاع بين وقتٍ وآخر.

وأول أمس، قُتل 3 مستوطنين وأُصيب آخرون في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبات على شارع 55 في منطقة كدوميم قرب قلقيلية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن 3 مستوطنين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية، فيما أُصيب 6 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة.

وأشار موقع حدشوت العبري، إلى انسحاب المنفذين من مكان العملية، فيما هرعت قوات كبيرة من الجيش لتمشيط المكان وملاحقة المنفذين.

وأوضحت الإذاعة "الإسرائيلية"، أن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار شمالي الضفة الغربية.