دعوات لمقاطعة مسلسل كوري "شهير" لترويجه الدعاية الإسرائيلية.. ما القصَّة؟

تعرض مسلسل كوري شعبيّ شهير يعرض على قناة الـ MBC في كوريا الجنوبية لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بسبب "إشارات مبطنة" إلى حرب "إسرائيل" على قطاع غزة.

ففي مشهد من "حين يرن الهاتف" الذي يعرض على منصة "نتفليكس"، الذي يدور حول سياسي صاعد، يظهر عرض إخباري على شاشة التلفزيون يقول "إن الغارات الجوية المستمرة في بالتيما تجري في إسمائيل، حيث اختطف مسلحون مواطنين كوريين". في تكرار للسردية الإسرائيلية التي تركّز على أن الفلسطينيين مجرّد مسلحين يخطفون الأبرياء، بدلاً من وصفهم الحقيقي بأنهم مناضلون مقاومون ضد محتل إسرائيلي يسعى لإبادتهم وخنقهم وطردهم منذ عقود.

هذا أيضاً ما رآه المعلقون في مواقع التواصل، الذين اتهموا MBC الكورية بـ"تحريف الحقائق" بشأن العدوان، ودعوا إلى حملة مقاطعة ضد المسلسل، مؤكدين أن الدعاية الصهيونية ليس لها مكان في وسائل الإعلام، وخاصة في الأعمال الفنية، كما طالبوا MBC بالاعتذار.

وكتب مغرّد: "هذا ليس مصادفة بالتأكيد. إنه غير مرتبط تماماً وغير ضروري للقصة ولكن طاقم الإنتاج كان عليه فقط إدراج وجهة نظره الصهيونية".

وغرّدت معلقة: "لن أنهي 'حين يرن الهاتف' بعد أن عرفت ما فعلوه مع تلك الدعاية المقززة ضد فلسطين. وهي دعاية غير ضرورية على الإطلاق. الدعاية الصهيونية ليس لها مكان في وسائل الإعلام، وخاصة في وسائل الإعلام الفنية".

واتهم المتابعون قناة MBC بـ" تحريف الحقائق " بشأن حرب إسرائيل على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 ألف شخص.

وقال العديد من المعجبين إنهم لن يكملوا مشاهدة المسلسل، ودعوا إلى مقاطعته، ورأوا أن "الدعاية الصهيونية ليس لها مكان في وسائل الإعلام، وخاصة في الإعلام الفني".

كما دعا العديد من المعجبين قناة MBC للاعتذار عن إثارة مثل هذه القضية المهمة بطريقة " غير لائقة ومحرجة ". وجادلوا بأن قرار الإشارة إلى "إسرائيل" وفلسطين مع "تغيير الجناة والضحايا" جعل نهاية العرض إشكالية.

ويزيد من خطورة هذا التوجيه نحو السردية الإسرائيلية أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الكورية واسعة الانتشار، ويُعرَض على منصة البث الأكثر شعبية في العالم.

إذ يتابع الموجة الترفيهية الكورية أكثر 200 مليون معجب في جميع أنحاء العالم، بينما تمتلك منصة "نتفليكس" أكثر من 280 مليون مشترك، وهي المنصة ذاتها التي حذفت عن عمد 19 فيلماً على الأقل من قائمة "قصص فلسطينية"، التي تضم أعمالاً عن فلسطين ولمخرجين فلسطينيين، بينما الإبادة لا تزال مستمرة.

كما تسببت الشعبية المتزايدة للدراما الكورية حول العالم في دفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بمقاطعة العرض بسبب ارتفاع نسبة المشاهدة بـ "أرقامٍ قياسية" .

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نزح 1.9 مليون شخص في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 7700 طفل حديث الولادة في قطاع غزة يفتقرون إلى القدرة على الحصول على الرعاية المنقذة للحياة، في حين أن الحرب لها آثار مدمرة على قطاع صيد الأسماك، حيث انخفض متوسط الصيد اليومي بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024 إلى 7.3% فقط من مستويات عام 2022.