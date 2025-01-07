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حماس: عملياتُ الاغتيال المُتصاعِدة بحقِّ شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المُقاومة

07 يناير 2025 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إن عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة، وستبقى شعلة النضال مستمرة وتتناقل بين الأجيال حتى تحرير فلسطين واستعادة حقوقنا المسلوبة.

ونعت حماس الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر أحمد دبابسة (40 عامًا)، الذي ارتقى إثر جريمة اغتيال بشعة فجر اليوم الثلاثاء في بلدة الباذان شرق نابلس.

 وأكدت أن المقاومة بالضفة مستمرة، لا يوقفها اغتيالات ولا اعتقالات حتى التحرير.

وشددت على ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في كافة أنحاء الضفة الغربية، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الوطنية.

وحيّت حماس السواعد المباركة التي لا تزال تحمل السلاح وتواجه المحتل رغم حملات التضييق والملاحقة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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