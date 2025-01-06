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أبو عبيدة: أبطال الضفة في قلب معركة طوفان الأقصى

06 يناير 2025 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أبطال الضفة الأشاوس يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقاً.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له على تليجرام اليوم الإثنين: على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا.

وصباح اليوم الإثنين، نفذ مقاومون عملية إطلاق نار بطولية شرقي مدينة قلقيلية أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين.

وجاءت العملية في ظل تغول واسع للاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا في الضفة والقدس، إلى جانب استمرار الحرب على قطاع غزة وارتكاب المزيد من المجازر.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الضفة #أبو عبيدة #طوفان الأقصى #عملية قلقيلية

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