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بعد إصدار مذكِّرة اعتقال برازيليَّة بحقِّ جنديّ إسرائيليّ... تراشق الاتِّهامات بين لابيد وساعر

05 يناير 2025 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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بعد إصدار مذكِّرة اعتقال برازيليَّة بحقِّ جنديّ إسرائيليّ... تراشق الاتِّهامات بين لابيد وساعر
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيرلابيد على منصة "إكس"، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وذلك على خلفية إصدار محكمة برازيلية مذكرة اعتقال بحق جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي كان متواجدًا داخل أراضيها، قائلًا: "فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة لا تعرف كيف تعمل".

وحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها اليوم الأحد، أن لابيد أضاف: "إن حقيقة اضطرار جندي احتياطي إسرائيلي إلى الفرار من البرازيل في منتصف الليل، لتجنب اعتقاله بسبب القتال في غزة، هو فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة". 

وأشار لابيد إلى أن أداء الفلسطينيين أصبح أفضل من أداء الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية، الأمر الذي سيجعل جنود الجيش الإسرائيلي يخشون السفر إلى الخارج خوفًا من الاعتقال. 

هذه التصريحات من لابيد دفعت جدعون ساعر، وزير خارجة الاحتلال، إلى مهاجمة لابيد عبر منصة "إكس"، قائلًا: "لابيد الدجال يعرف جيدًا أن مثل هذه الحالات حدثت خلال فترة ولايته كوزير للخارجية، ورئيس الوزراء، حتى الأشخاص الذين عملوا معه في ذلك الوقت يعرفون ذلك، رغم أنها لم تكن بهذه الشدة".

وأضاف ساعر: "لابيد غير النزيه وغير المسؤول يعرف جيدًا أن قرارًا حكوميًا للتعامل مع مثل هذه الحالات قد تم اتخاذه بالفعل منذ أكثر من 15 عامًا"، كما أن لابيد يعرف جيدًا أنه على مدى عقود (خلال جميع الحكومات) في كل تصويت في بعض المحافل الدولية هناك أغلبية تلقائية للفلسطينيين ضد (إسرائيل). 

وتابع ساعر: "خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ (إسرائيل) لم يساهم لابيد بشيء للبلاد في وقتها العصيب، بل أضرَّ بمصلحتنا".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجندي الذي صدر بحقه أمر توقيف في البرازيل بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة فر قبل اعتقاله وسيعود إلى "إسرائيل" قريبا، في حين وجهت أمهات لجنود إسرائيليين رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي للتحذير من مواجهة الجنود خطر المحاكم الدولية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن أحد أفراد أسرة الجندي أنه تمكن من الفرار من البرازيل بمجرد أن أدرك أنه سيتم استجوابه، وأوضح أنهم على اتصال به لكنهم يفضلون عدم الكشف عن الوجهة التي فر إليها وتوقع عودته لإسرائيل قريبا

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن منظمة "أم يقظة"، التي تجمع أمهات الجنود قالت في رسالتها لنتنياهو وهاليفي إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم، وأضافت "لقد دفنت الحكومة الإسرائيلية رأسها في الرمال وسمحت لدوامة الفوضى التي أثارها وزراؤها المتطرفون بالخروج عن السيطرة".

وأضافت "في غياب سياسة واضحة وأهداف محددة وضعتها الحكومة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه يقاتل لمدة 15 شهرا دون أهداف أو إستراتيجية واضحة.. النتيجة هي حرب طويلة ومرهقة تستنزف جنود الجيش الإسرائيلي وتسمح للفكر المتطرف بالتغلغل داخل الجيش".

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