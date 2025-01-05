مستشفيات الضفة تواجه نقصاً في 540 صنفًا دوائيًّا ومستهلكاً طبياً

أعلنت الصحة في رام الله، إن المستشقيات تواجه نقصًا كبيرًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة الأزمة المالية التي سببتها سرقة الاحتلال لأموال الشعب لفلسطيني.

وقال وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، في تصريحات إعلامية، إن 120 صنفًا دوائيّا، بينها 20 نوعًا من أدوية السرطان، رصيدها صفر في مستودعاتنا، و420 صنفًا من المستهلكات الطبية، 170 منها تخصصي للقلب والعيون وغيرها، رصيدها صفر".

واعتبر أن ذلك ينعكس بمشكلة كبيرة تؤثر على القطاع الصحي بشكل مباشر.

وأشار الشيخ أن المديونية على وزارة الصحة قاربت 3 مليارات شيكل، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة.

وبين أن تلك المديونية تراكمية على مدى السنوات السابقة، وأن وزارة المالية تصرف دفعات لتغطية هذا الدين، لكن الاستهلاك أكثر مما يتم دفعه.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد مصطفى، أشار إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بدأت منذ فبراير 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين