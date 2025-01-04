مركز "حماية الصَّحفيين": "إسرائيل" تفتتحُ العام الجديد بقتلِ صحفيٍّ كلّ 24 ساعة في غزَّة

قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، إن "إسرائيل" تفتتح العام الجديد بقتل صحفي كل 24 ساعة في قطاع غزة.

وأدان المركز، جريمة قتل المصورة الشابة أريج شاهين في قصف "إسرائيلي" على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن تلك الجريمة، سبقها قتل المصور الصحفي عمر الديراوي في قصف استهدف منزله في منطقة الزوايدة، والصحفي حسن القيشاوي الذي استشهد يوم الخميس إثر قصف إسرائيلي على منزله بمدينة غزة.

وأكد أنَّ فشل المجتمع الدولي في حماية الصحفيين يُضعف من مصداقيته ويقوض جهوده في تعزيز حقوق الإنسان والجهود الدولية الرامية إلى دعم هذه المبادئ.

وأضاف المركز، أن "هذه الجرائم تأتي في ظل صمت دولي مريب ودعم أمريكي مطلق لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الصحفيون".

وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

المصدر / فلسطين اون لاين