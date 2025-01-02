الإبادة في يومها الـ 454.. ليلةٌ داميةٌ في خانيونس وعملياتُ نسفٍ مُتواصلة للمنازل شمال القطاع

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 454 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 90 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,553 شهيدًا و108,379 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، نسف الاحتلال عددًا من المنازل السكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في شارع الطوابين داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استهدفت المدفعية منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأطلقت آآليات العسكرية المتمركزة في منطقة حي الصفطاوي، النار شمال غرب مدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال مناطق شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

وقالت مصادر إعلامية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط أرض أبو معلا غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، استشهد 11 فلسطينيًا؛ بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية، إن طائرات الاحتلال استهدفت الخيام في المنطقة، مما أسفر عن وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين