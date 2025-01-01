خلال 2024.. 48 قتيلاً إسرائيليًّا بعمليَّات المقاومة في الضَّفَّة والدَّاخل المحتلِّ

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، خلال عام 2024، وأسفرت عن 48 قتيلًا إسرائيلياً بين جندي ومستوطن.

ووثق مركز "معطى" للمعلومات في تقريره السنوي الذي نشره اليوم الأربعاء، إلى جانب القتلى الإسرائيليين 386 جريحا، جراء عمليات المقاومة التي تنوعت ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير عبوات ناسفة، وعمليات دهس، وعمليات طعن.

وأشار المركز في تقريره إلى، أنه خلال عام 2024 وقع 1143 عملية إطلاق نار، و723 عملية تفجير عبوات ناسفة، و21 عملية دهس، و31 عملية طعن.

وذكر "معطي"، أن العام الماضي شهد أيضا عملية استشهادية، إلى جانب إعطاب وتدمير 117 آلية عسكرية لجيش الاحتلال ومركبة للمستوطنين، وإسقاط 112 طائرة مسيرة.

وعلى صعيد أعمال المقاومة الشعبية، اندلعت 2960 مواجهة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللها إلقاء 105 زجاجات حارقة، و32 مفرقعات نارية.

وبحسب مركز "معطي"، فقد خرجت طيلة شهور العام الماضي 347 مظاهرة شعبية، منددة بجرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة، ورافضة لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

المصدر / وكالات