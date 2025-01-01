في يومها الـ 453.. الاحتلال يُواصل حربَ "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 453 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 89 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,541 شهيدًا و 108,338 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لإحصائيات وزارة الصّحة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 8 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "طروش" في جباليا البلد شمال غزة، غالبيتهم من الأطفال.

وقصف طيران الاحتلال مربعاً سكنياً يضم محطة النيل لتحلية المياه ، وعدداً من المنازل الذي تعود لعائلة "رضوان" في شارع غزة القديم بجباليا البلد، فيما قالت مصادر محلية إنّ عددًا من المفقودين والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض.

ونسفت قوات الاحتلال عدة منازل سكنية في محيط منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال "مستودعات سليم" في غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى طفل ووالدته، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو ظاهر" في بلوك 9 في مخيم البريج.

واستهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم الاربعاء بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خانيونس، وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، شنَّت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة أبو طعيمة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم الاربعاء بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خانيونس، وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس.



المصدر / فلسطين أون لاين