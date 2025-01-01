فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول أممي: (إسرائيل) رفضت أكثر من 140 طلبًا للوصول لشمال غزة

أبعد من جنين ومخيمها.. لا جدوى من انتظار "يقظة فتح"

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان

"ولدوا وقتلوا خلال الإبادة".. (إسرائيل) قتلت 1091 رضيعًا فلسطينيًّا بغزَّة منذ 7 أكتوبر

بـ "لغة الأرقام".. كيف عزَّز "الطُّوفان" هجرة اليهود العكسيَّة من (إسرائيل)؟

الأونروا: مياه الأمطار تغمر أكثر من 100 خيمة في خان يونس

"أطبَّاء تحت النَّار".. حملة دوليَّة لإنقاذ القطاع الصِّحِّيِّ المدمِّر في غزَّة

نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت "حاسم" بالكنيست

"فورد" تعلن اختراق حسابها على "إكس" بمنشورات داعمة لفلسطين (صورة)

"الملاذ الوحيد أصبح فخًّا للموت".. تقرير أمميّ يفنِّد "مبرِّرات إسرائيل" لتدمير مشافي قطاع غزَّة

في يومها الـ 453.. الاحتلال يُواصل حربَ "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

01 يناير 2025 . الساعة 07:06 بتوقيت القدس
...

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 453 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 89 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,541 شهيدًا و 108,338 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لإحصائيات وزارة الصّحة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 8 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "طروش" في جباليا البلد شمال غزة، غالبيتهم من الأطفال.

وقصف طيران الاحتلال مربعاً سكنياً يضم محطة النيل لتحلية المياه ، وعدداً من المنازل الذي تعود لعائلة "رضوان" في شارع غزة القديم بجباليا البلد، فيما قالت مصادر محلية إنّ عددًا من المفقودين والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض.

ونسفت قوات الاحتلال عدة منازل سكنية في محيط منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال "مستودعات سليم" في غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى طفل ووالدته، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو ظاهر" في بلوك 9 في مخيم البريج.

واستهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم الاربعاء بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خانيونس، وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، شنَّت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة أبو طعيمة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم الاربعاء بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خانيونس، وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة