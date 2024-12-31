القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تكشفُ تفاصيلَ عملياتٍ عسكريَّة دكَّت قلب الكيان الصّهيوني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي و محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي.

وأكدت القوات اليمينة في يان عسكري، أنها تمكنت أيضًا من استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا - 31-12-2024م

وقالت، إنّ "القوة الصاروخية نفّذت عملتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ، الأولى استهدفتْ مطارَ بن غوريون التابعَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".

وأشارت إلى أن العملية الأخرى استهدفتْ محطةَ الكهرباءِ جنوبيَّ القدسِ المحتلةِ بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار، مؤكدةً أنّ الصاروخين أصابَا هدفَيهما بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأضافت القوات اليمنية، أنَّ العمليتين تزامنتا مع عمليةٍ مشتركةٍ للقواتِ البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ في القواتِ المسلحةِ اليمنية استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ يو أس أس هاري ترومان بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ المجنحةِ أثناءَ تحضيرِ القواتِ الأمريكيةِ لشنِّ هجومٍ جويٍّ كبيرٍ على بلدنا.

وأكدت، أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ بفصلِ الله و"تم إفشالُ الهجومَ الجويَّ الأمريكيَّ الذي كان يُحَضَّرُ له على بلدِنا".

ونوّهت إلى أنَّها استكملت رفعَ الجاهزيةِ القتاليةِ لعددٍ من الوَحَداتِ العسكريةِ لمواجهةِ أي تهديداتٍ مرتبطةٍ بالعدوِّ الإسرائيليِّ والأمريكيِّ والهادفةَ لمنعِ اليمنِ من تأديةِ واجبِه الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطيني.

وشددت القوات اليمنية على أنّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين