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بسبب الأمطار والعواصف.. بلدية غزة: النازحون يعيشون ظروفا مأساوية

30 ديسمبر 2024 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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ظروف ماسوية يتعرض لها النازحون بسبب الأمطار والعواصف

أكدت بلدية غزة، أن النازحين يعانون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف، ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم.

كما وأكدت في بيان لها، اليوم الإثنين، أن مدينة غزة تشهد منخفضا جويا شديدا يحمل أمطارا وعواصف تشكل خطرا على خيام النازحين.

ونبهت إلى أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي.

وطالبت البلدية المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة أهلنا وتقديم حد أدنى من الخدمات في الظروف الصعبة.

وتتسبب المنخفضات الجوية على قطاع غزة في تضرر الخيام التي يقطنها النازحون، جراء الرياح والأمطار، وهو ما فاقم معاناتهم ومأساتهم.

وبسبب البرد الشديد الذي يوقعه المنخفضات الجوية، قضى رجل و5 أطفال، فيما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار غزيرة على غزة، مما ينذر بوقوع ضحايا جدد.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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