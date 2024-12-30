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الأونروا: سكَّان غزَّة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ولا بدَّ من تقديم مُساعدات مُنقِذة للحياة

30 ديسمبر 2024 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من "اقتراب المجاعة" في قطاع غزة؛ الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي ونقص المساعدات الإنسانية، في ظلّ الإبادة الجماعية المستمرة منذ 451 يومًا.

وأوضحت "أونروا"، أن سكان غزة يواجهون "انعدام الأمن الغذائي الشديد". 

ودعت إلى ضرورة التعاون الدولي ووقف إطلاق النار، بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظل اقتراب المجاعة.

وانتشرت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة، جراء الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر 2023؛ لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وأشارت الوكالة الأممية، إلى قضية تراكم النفايات الصلبة بغزة، محذرة من المخاطر الصحية الناجمة عن أزمة تراكم النفايات الصلبة.

 وذكرت أن فرقها جمعت من المناطق الجنوبية والوسطى في أول أسبوعين من كانون أول/ ديسمبر الجاري، نحو 1972 طنا من النفايات ونقلتها إلى مواقع مكبات مؤقتة.

ومع استمرار الحرب على قطاع غزة أصبح تفشي النفايات وتراكمها بفعل القصف المتواصل، وما رافقه من موجة نزوح هائلة لمئات الآلاف من السكان، بمثابة قاتل صامت يفتك بأرواح السكان، ليفاقم من معاناتهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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