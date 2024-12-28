مقاومة جنين: أمن السلطة قطع الخدمات عن المخيم ونخشى على أطفالنا

قال مقاومون في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إن أجهزة أمن السلطة تواصل عدوانها على المخيم وسط جريمة مشينة حيث قطعت الخدمات الأساسية عن المواطنين.

وأوضح المقاومون في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن أجهزة أمن السلطة تعتدي على كل من يُظهر أي شكل من أشكال التضامن مع المخيم المحاصر منذ نحو شهر.

وأضافوا: “ترتكب أجهزة السلطة أيضاً جريمة مشينة بحق عناصرها، عندما ترسلهم للقتال دون تدريب ولا تأهيل، لخوض قتال المخيمات والأزقة”.

وذكرت المقاومة في جنين أن "أمن السلطة" قطعت المياه والكهرباء والخدمات عن مخيم جنين منذ اليوم الأول للعدوان، مؤكدين أنهم “يخشون على أطفالهم من الموت بردا مثل أطفال غزة”.

وشكلت مشاهد تنكيل أجهزة أمن السلطة بالمواطنين في الضفة الغربية، وضربهم ووضعهم في حاويات القمامة صدمة لدى الشارع الفلسطيني.

وصدرت مطالبات شعبية وحقوقية وفصائلية بضرورة التحقيق في هذه الممارسات، ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن مشاهد ضرب عناصر أجهزة أمن السلطة وإذلالهم للمواطنين، وملاحقتهم للنساء والشبان وإجبارهم تحت التهديد على تقديم إفادات أو كتابة منشورات تدعم روايتها المضللة بخصوص حملتها الأمنية اللاوطنية التي تستهدف المقاومة في الضفة، تجاوز خطير وانحدار جديد لسلوك هذه الأجهزة القمعية بحق شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين